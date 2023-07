Traffic Jam Open Air in Dieburg: Alle Infos zu Line-up, Tickets und Anfahrt

Von: Stefanie Lipfert

Teilen

Am Freitag (21. Juli) ist es wieder soweit: Das Rock-Festival Traffic Jam Open Air findet in Dieburg statt. Tickets sind noch erhältlich.

Dieburg - Endlich hat das Warten für Rock-Fans ein Ende: Am Freitag (21. Juli) und Samstag findet das Festival Traffic Jam Open Air in Dieburg statt. Seit 1999 gibt es das Großereignis, ist bekannt für seine Mischung aus Metal-, Hardcore- und Punkbands. Laut Veranstalter biete das Festival für Newcomerbands eine Plattform.

Vergangenes Jahr haben laut Veranstalter 4000 Rock-Begeisterte das Festival besucht. Für die passionierten Rocker geht es am Freitag (21. Juli) wieder los: Fans können sich auf zwei Tage volles Programm auf dem Verkehrsübungsplatz der Fahrschule Völker freuen. Der Campingplatz öffnet am Freitag um etwa 10 Uhr.

Traffic Jam Open-Air 2023: 18 Bands treten am 21. und 22. Juli in Dieburg auf. Auch dieses Jahr mit dabei: die Metal-Band Soulfly. © IMAGO

Traffic Jam Open Air in Dieburg: 18 Bands sind vertreten

18 Bands haben dieses Jahr die Ehre den „Stau“ mit zu gestalten und den Fans einzuheizen. Eine Besonderheit dieses Jahr: Die Bands, bei denen ein * neben der Spielzeit steht, werden auf einer Nebenbühne spielen.

Timetable - Freitag (21. Juli)

*16.10 Uhr: Maelfoy

17.05 Uhr: Escape from Wonderland

*18.05 Uhr: Alexis in Texas

19.10 Uhr: Thrown

*20.20 Uhr: Bed and Breakdown

21.30 Uhr: From Fall to Spring

23.10 Uhr: Any Given Day

Timetable - Samstag (22. Juli)

14.00 Uhr: Apart from Us

14.50 Uhr: Astronuts

15.40 Uhr: Chasing Dreams

*16.20 Uhr: Watch Me Rise

17.15 Uhr: Call it Tragedy

*18.05 Uhr: Blacktoothed

19.00 Uhr: Le Iene

*20.00 Uhr: Elfmorgen

21.10 Uhr: Ghostkid

22.50 Uhr: Traffic Jam Interlude

23.10 Uhr: Soulfly

Tickets für das Traffic Jam Open Air in Dieburg sind online im Vorverkauf erhältlich. Ein Wochenend-Ticket kostet 64 Euro, das Tagesticket für Freitag liegt bei 39 Euro, das Tagesticket für Samstag bei 42 Euro.

Traffic Jam Open Air in Dieburg: So erreichen Fans das Festival mit Bus, Bahn und Auto

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, erreicht das Gelände ganz einfach: Das Festival befindet sich direkt am Dieburger Bahnhof. Vom Bahnhof aus geht es durch eine Bahnunterführung in das Industriegebiet. An der Ampelkreuzung links abbiegen. Am Ende der Straße befindet sich der Verkehrsübungsplatz, auf dem das Traffic Jam stattfindet.

Mit der Buslinie 671, 672 674, 677 und 679 erreicht man das Festival. Auch mit dem Auto ist das Traffic Jam Open Air gut zu erreichen: Über die B45 oder die B26 gelangt man Verkehrsübungsplatz der Fahrschule Völker. Jedoch gilt für Anreisende mit dem Auto: bitte im umliegenden Industriegebiet parken. Laut Veranstalter kann dieses Jahr kein eigener Parkplatz gestellt werden. (Stefanie Lipfert)

Der neugegründete Verein Open Noise veranstaltet am 21. und 22. Juli ein Festival in Rodenbach.