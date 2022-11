Traktorfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor im Landkreis Gießen ist der Traktorfahrer schwer verletzt worden. Das Auto sei am Montagabend auf der Landstraße 3133 in Langgöns in den vorausfahrenden Traktor gekracht, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor in zwei Teile gerissen und landete im Straßengraben. Der 66 Jahre alte Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Gießen - Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge stand der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss. Die Landstraße nahe dem Ortsteil Dornholzhausen war wegen der Bergungsarbeiten ganz gesperrt. dpa