Transporter brennt auf der A3 aus - Vollsperrung

Raunheim/Frankfurt - Flammen auf der A3: Ein Transporter brennt am Nachmittag bei Raunheim komplett aus. Schnell bildet sich ein kilometerlanger Stau.

Auf der A3 in Richtung Würzburg hat ein Transporter gegen 14.30 Uhr eine Panne. Der Fahrer und sein Beifahrer retten sich aus dem Fahrzeug, das kurz nach dem Anhalten Feuer fängt und sofort in Flammen steht. Die Unfallstelle auf der Autobahn 3 liegt zwischen Mönchhof-Dreieck und Kelsterbach. Die Feuerwehr Raunheim und die Berufsfeuerwehr Frankfurt sind bereits vor Ort. Die A3 musste zunächst voll gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten sollen auf Nachfrage noch bis in den späten Nachmittag andauern. Bitter: Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln bildete sich durch zahlreiche Gaffer ein kilometerlanger Stau. (dr)