Nächtlicher Badeunfall in Südhessen: 19-Jähriger ertrinkt in Baggersee

Von: Niklas Hecht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich am Kiebertsee ein tragischer Vorfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus Trebur ums Leben kam. © KeutzTV-News

Ein 19-Jähriger stirbt nach einem Badeunfall im Kiebertsee in Südhessen. Er hatte laut Zeugenaussagen versucht, den Baggersee zu durchschwimmen.

Trebur - In der Nacht von Samstag (29. Juli) auf Sonntag ereignete sich am Kiebertsee ein tragischer Vorfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus Trebur (Kreis Groß-Gerau) ums Leben kam. Nach Angaben von Zeugen begab sich der junge Mann zum Baden in den See und hatte offenbar vor, diesen komplett durchzuschwimmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Gegen Mitternacht, als der 19-jährige Schwimmer nicht wie erwartet ans Ufer zurückkehrte, wurden umgehend die Rettungsdienste und die Polizei verständigt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde ebenfalls alarmiert und Taucher begaben sich sofort auf die Suche nach dem Vermissten.

Nächtlicher Badeunfall in Südhessen: Taucher retteten Schwimmer aus Baggersee

Nach einer intensiven Suche konnte der junge Mann schließlich von den DLRG-Tauchern gefunden und aus dem See gerettet werden, befand sich aber bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und umgehend in eine Darmstädter Klinik gebracht. Trotz der umgehenden medizinischen Versorgung und Bemühungen der Ärzte verstarb der Schwimmer im Laufe der Nacht in der Klinik. (nhe)

