Auto überschlägt sich: Mann stirbt bei tödlichem Unfall

In Trebur ist ein Mann bei einem tödlichen Unfall gestorben.

Bei Trebur kommt ein Auto von der Straße ab und überschlägt sich. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Trebur - Tödlich verletzt wurde der 72 Jahre alte Fahrer eines Pkw der am Mittwoch (1. Mai) gegen 8.33 Uhr auf der L3040 zwischen Astheim und Trebur unterwegs war und etwa in Höhe der Tennisplätze Trebur aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße abkam, berichtet die Polizei.

Der Opel des aus Rüsselsheim stammenden Mannes überschlug sich und kam im Graben zum Liegen. Nach ersten Zeugenangaben war das Fahrzeug alleine auf der Landstraße unterwegs.

Tödlicher Unfall bei Trebur: Ursache unbekannt

Was Ursache für den Unfall war, soll ein von der Staatsanwaltschaft angeforderter Sachverständiger ermitteln.

Für die Bergungsarbeiten waren die Feuerwehr Trebur und ein Abschleppdienst eingesetzt. Die Sperrung der Landstraße wurde um 10.15 Uhr aufgehoben. Die Polizeistation Groß-Gerau bittet Zeugen, sich unter 06152-1750 zu melden. (chw)

