Trickbetrüger erbeuten 70.000 Euro von 76-Jähriger

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Trickbetrüger haben Schmuck im Wert von 70.000 Euro von einer 76-Jährigen in Frankfurt erbeutet. Falsche Polizeibeamte meldeten sich am Dienstag bei der Frau und täuschten vor, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Frankfurt/Main - Dann forderte ein falscher Oberstaatsanwalt von der 76-Jährigen, eine Kaution zu zahlen - dies sei auch in Form von Schmuck- und Wertsachen möglich. Die Frau habe die Beute einer „Kassiererin“ an der Haustür übergeben. Erst als die Betrüger erneut anriefen und eine weitere Zahlung forderten, vertraute sich die 76-Jährige einer Freundin an. dpa