Trotz Computerausfall: Verdi hält an Flughafenstreik fest

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi hält auch nach den großen Computerproblemen bei der Lufthansa an ihrem Plan fest, am Freitag sieben deutsche Flughäfen zu bestreiken. Man sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Am Mittwochmorgen waren das System der Lufthansa zusammengebrochen, die daraufhin vor allem in Frankfurt massenhaft Flüge streichen und umleiten musste.

Berlin - Tausende Passagiere verpassten ihre Anschlüsse.

Bestreikt werden sollen Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen sowie die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München. Für die Regierungsflüge im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz in München habe man eine Notdienstvereinbarung getroffen, sagte die Sprecherin. Die Regierungsmaschinen würden abgefertigt, während andere Konferenzbesucher sich alternative Anreisemöglichkeiten suchen müssten. dpa