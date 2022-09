Trotz Wolken nur wenig Regen in Hessen

Wolken ziehen über das abendliche Alpenvorland. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Auch wenn die Sonne in Hessen gerade eine Pause macht und auch am Sonntag Wolken am Himmel stehen, bleibt der Rest des Wochenendes nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitgehend trocken. Die Meteorologen erwarten nach Angaben von Samstag nur vereinzelte Schauer im Tagesverlauf. Dabei kommt es zu Höchstwerten zwischen 25 bis 28 Grad, auf der Wasserkuppe ist es mit 22 Grad etwas frischer.

Offenbach - Heiter und meist niederschlagsfrei startet am Montag die neue Woche. Gleichzeitig wird es wieder etwas wärmer mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen laut DWD von Südwesten dichtere Wolken auf, gebietsweise sind Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Am Dienstag werden bei wechselnder bis starker Bewölkung zeitweise Schauer und Gewitter erwartet. dpa