Trüber Wochenstart in Hessen: Schnee im Bergland

Schneekörner liegen am Wegesrand. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Trüb und mitunter winterlich dürfte die neue Woche in Hessen starten. Für den Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach im Flachland Regen sowie Schneeregen- oder Graupelschauer, wie er am Sonntag mitteilte. Im Bergland sei mit Schneeschauern zu rechnen, entsprechend auch mit Glätte in höheren Lagen, vereinzelt seien Gewitter samt Graupelschauern möglich.

Offenbach - Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf maximal neun Grad, in höheren Lagen dürften sie um die null Grad liegen.

Am Dienstag bleibt es zunächst niederschlagsfrei bei maximal zehn Grad, in der Nacht auf Mittwoch sind dann weitere Regenschauer in tieferen und Schneeschauer in höheren Lagen drin. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen laut DWD: Der Mittwoch bleibt zunächst trocken, bevor im Tagesverlauf weiterer Regen von Südwesten kommt, die Temperaturen steigen teilweise auf bis zu 15 Grad. dpa