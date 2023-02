Trübes Wetter mit Schneefall in höheren Lagen

Wetter

+ © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild Ein kleiner Streuwagen fährt durch den Schnee. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die Hessen müssen sich weiter auf trübes Wetter mit Regen in tieferen und Schneefall in höheren Lagen einstellen. Am Sonntag erwarten die Meteorologen zwischen zwei und sechs Grad, in den Hochlagen maximal minus eins bis plus drei Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland und im Nordosten dürfte demnach Schnee runterkommen, sonst Regen.

Offenbach - Auch der Montag wird bewölkt mit vereinzelt leichten Niederschlägen, im Bergland erneut oft als Schnee bei maximal fünf Grad. Erst am Dienstag dürfte sich dann wieder die Sonne zeigen, dann sind laut DWS maximal fünf Grad drin. dpa