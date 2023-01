Trübes Winterwetter zum Wochenstart in Hessen erwartet

Teilen

Kahle Bäume zeichnen sich vor grauem Himmel ab. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Zu Beginn der neuen Woche wird es in Hessen trüb und regnerisch. Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad und im Bergland zwischen null und drei Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Es ist mit vereinzelten Schauern bei starker Bewölkung zu rechnen. Am Nachmittag kann es teilweise auflockern.

Offenbach - Im Bergland werden Schnee und teilweise starke Böen erwartet.

In der Nacht auf Dienstag erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen zwei und null Grad, in höheren Lagen sind minus zwei Grad möglich. Die Nacht bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Im Bergland besteht Glättegefahr.

Der Dienstag bleibt stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. In höheren Lagen kann Schnee fallen. Die Glättegefahr besteht weiterhin. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von null bis drei Grad zu rechnen. dpa