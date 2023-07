Über 186.000 Blitze dieses Jahr in Hessen

Ein Blitz schlägt während eines Unwetters ein. © Julian Stratenschulte/dpa

In Hessen sind dieses Jahr bislang rund 186.460 Blitze gezählt worden. Häufiger blitzte es bundesweit vom 1. Januar bis zum 30. Juni nur in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast am Dienstag mitteilte. Mit 27 Blitzen pro Quadratmeter gehörte Kassel zu den Landkreisen mit der höchsten Blitzdichte.

Wiesbaden/Kassel - Deutschlandweit war der 22. Juni einer der blitzreichsten Tage der vergangenen zehn Jahre gewesen. An diesem Tag zog den Angaben zufolge ein Randtief mit sehr energiereicher Luft über die Bundesrepublik und sorgte an vielen Orten wie etwa im Raum Kassel für Unwetter. dpa