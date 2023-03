Überfall auf Tankstelle: Kassiererin mit Hammer bedroht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle an der Autobahn 66 nahe Frankfurt am Main hat ein Mann eine Kassiererin mit einem Hammer bedroht. Mit mehreren Schlägen auf den Tresen habe der dunkel gekleidete und vermummte Mann seiner Forderung Nachdruck verliehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Frankfurt/Main - Der Mann flüchtete den Angaben zufolge, nachdem er bei seinem Überfall am frühen Donnerstagmorgen das Geld aus der Kasse erhalten hatte. Von ihm fehlte trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst jede Spur. Zur Höhe des erbeuteten Geldbetrags machte die Polizei keine Angaben. Die Kassiererin blieb unverletzt. dpa