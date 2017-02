Polizei nimmt nach Kiosk-Raub zwei Tatverdächtige fest

Hattersheim - Zwei Männer haben in einem Kiosk in Hattersheim Zigaretten gestohlen, einen Mitarbeiter angegriffen und sind wenig später vorübergehend festgenommen worden.

Wie die Polizei in Hofheim am Freitag mitteilte, hatte am Vorabend zunächst ein 15-Jähriger eine Stange Zigaretten an dem Kiosk geklaut und war weggerannt. Auf der Flucht verlor er sein Mobiltelefon und kehrte zu dem Kiosk zurück, wo er an der Tür klopfte. Als der 45-jährige Angestellte öffnete, griff der Jugendliche ihn an und zog eine Pistole. Er bekam außerdem Unterstützung von einem Komplizen. Mit dem Handy des Opfers flüchteten sie in ein nahegelegenes Wohnhaus, wo die Polizei sie später in einer Wohnung vorläufig festnahm. (dpa)

