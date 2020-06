Überfall in Hochheim: 16-Jähriger mit Schusswaffe raubt Tankstelle aus 

In Hochheim raubt in der Nacht ein 16-Jähriger eine Tankstelle aus. Beim Überfall hat er eine Schusswaffe dabei.

Hochheim am Main - In der Nacht hat ein 16-Jähriger mithilfe einer Schusswaffe eine Tankstelle in Hochheim im Main-Taunus-Kreis ausgeraubt. Die Polizei meldete, dass der Täter am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle betrat. Daraufhin bedrohte er die Kassiererin der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Angestellte händigte dem Täter das Bargeld aus - dieser flüchtete dann umgehend vom Tatort. Unterwegs schmiss er nach Angaben der Polizei noch seine Maske fort.

Bewaffneter 16-Jähriger überfällt Tankstelle in Hochheim

Die Polizei in Hochheim nahm kurz darauf eine sogenannte Nahbereichsfahndung auf. Da der 16-Jährige ohne eigenes Fahrzeug geflohen war, konnten die Streifen ihn mithilfe einer detaillierten Personenbeschreibung schnell in einem örtlichen Linienbus auffinden.

Mehrere Polizeikräfte rückten daraufhin an und stoppten den Bus dann im rund vier Kilometer entfernten Wiesbaden-Delkenheim. Dort ließ sich der 16-jährige Täter ohne Widerstand festnehmen, In seiner Tasche fanden die Beamten die Schusswaffe - eine Gaspistole - sowie das erbeutete Bargeld. Der Jugendliche wurde nach seiner Festnahme zunächst auf die Polizeistation Flörsheim gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden entließen die Beamten ihn kurz darauf und übergaben ihn in die Obhut seiner Eltern. Die Angestellte der Tankstelle in Hochheim wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Hochheim: 16-Jähriger mit Schusswaffe raubt Tankstelle aus

