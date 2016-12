Mann vertreibt bewaffneten Räuber

Überfall auf Tankstelle in Bad Nauheim

Bad Nauheim - Ein bewaffneter Räuber will im Stadtteil Nieder-Mörlen eine Tankstelle überfallen. Doch anstatt mit reichlicher Beute muss der Unbekannte mit schmerzenden Augen flüchten.

Der 57-jährige Pächter einer Tankstelle im Bad Nauheimer Stadtteil Nieder-Mörlen hat gestern Abend einen bewaffneten Räuber vertrieben. Nach Angaben der Polizei verlangte der Räuber gegen 18 Uhr in einer Tankstelle in der Frankfurter Straße mit vorgehaltener Pistole Geld. Der Pächter sprühte dem mit einem weißen Tuch maskierten Unbekannten jedoch eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht, daraufhin ergriff der Räuber die Flucht.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der etwa 1,75 Meter groß und schlank ist. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen. Der Kapuzenpulli hatte ein rautenförmiges, helles Emblem am linken Ärmel in Höhe des Oberarms. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06031/6010.

In Gießen erbeuteten zwei bewaffnete Räuber bei einem Überfall auf eine Spielothek am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags mehrere hundert Euro. (nb)

