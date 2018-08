Maskierte Räuber prügeln mit Schlagstöcken auf Mann ein

Hattersheim - Zwei maskierte Räuber haben in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ein Wettbüro überfallen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet.

Wie die Polizei in Wiesbaden am Samstag mitteilte, passten die Täter den Angestellten ab, als dieser am Freitagabend das Geschäft abschloss. Mit Schlagstöcken prügelten sie auf den Mann ein. Anschließend nahmen sie ihm die Tasche mit den Tageseinnahmen ab. Danach flüchteten die Räuber unerkannt zu Fuß. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim (06192/2079-0) zu melden. (dpa)

