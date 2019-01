Umstrittener NPD-Neujahrsempfang - zwei Festnahmen

Hitlergruß gezeigt

Büdingen - Bei einem Konzert rechter Rockbands in Büdingen ist es am Samstagabend zu einer Rangelei gekommen, bei der ein Polizist leicht verletzt wurde. Das teilte die Polizei in Gießen am Sonntag mit. Zwei Konzertbesucher seien festgenommen worden, weil sie den Hitlergruß zeigten.