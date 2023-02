Unbekannte attackieren Männer und bedrohen sie mit Waffen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

In Hofheim (Main-Taunus-Kreis) sind drei Männer in einem Auto mutmaßlich von einer Gruppe attackiert worden. Die Angreifer sollen in der Nacht auf Sonntag die Türen des Wagens aufgerissen haben und auf die drei Männer eingeschlagen und sie mit Waffen bedroht haben, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit. Im Ortsteil Diedenbergen traf die Polizei lediglich einen verletzten 21-Jährigen an, hieß es.

Hofheim - Infolge des Angriffs seien der 21-Jährige und seine beiden Begleiter zu Fuß in verschiedene Richtungen geflüchtet. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Fahndung, unter anderem mit Hubschrauber, blieb zunächst ohne Erfolg. Die beiden weiteren Geschädigten wollten laut Polizei keine Angaben zum Vorfall machen, als sie kontaktiert wurden und sollen sich „eher unkooperativ“ verhalten haben. Wie viele Täter an dem Angriff beteiligt waren, war zunächst unklar. dpa