Unbekannte fahren bei Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte sind bei einem Blitzeinbruch mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Linden (Kreis Gießen) gefahren. Die Täter seien am frühen Dienstagmorgen in den Eingangsbereich des Ladens gefahren und hätten Schmuck gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten seien daraufhin mit dem Auto geflohen. Die Polizei bittet um Zeugen. Wie viel Schmuck die Täter entwendeten, war zunächst unklar.