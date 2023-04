Unbekannte legen Steine auf Bahnschienen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in der Nähe des Bahnhofs Sontra (Werra-Meißner-Kreis) Steine auf die Schienen gelegt. Ein Zug sei anschließend am Sonntagnachmittag darüber gefahren, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Lokführer hatte demnach zwei Kinder an einem Baucontainer nahe der Gleise gesehen, die sich vermutlich dort verstecken wollten. Verletzt wurde niemand.

Sontra - Den Angaben zufolge wird derzeit ermittelt, ob der Zug beschädigt wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. dpa