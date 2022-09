Unbekannte schlagen 24-Jährigen nach Disco-Besuch zusammen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mehrere unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen in Kassel einen 24 Jahre alten Mann angegriffen und zusammengeschlagen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein bisher unbekannter Mann den 24-Jährigen nach einem Disco-Besuch nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er ihm eine Zigarette gegeben habe, habe der 24-Jährige einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und sei ohnmächtig geworden, schilderte das Opfer der Polizei den Vorfall.

Kassel - Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und dazwischenging, ergriffen die vier Täter nach Polizeiangaben die Flucht. Der 24-Jährige sei mit erheblichen Kopfverletzungen und ausgeschlagenen Zähnen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. dpa