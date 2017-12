Unbekannte sprengen Geldautomat

Hühnstetten-Wallbach - Unbekannte haben in Westhessen einen Geldautomaten gesprengt, eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet und etwa 100.000 Euro Schaden angerichtet.

Sie waren am Sonntagmorgen noch flüchtig, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten gegen 4 Uhr morgens in Hünstetten-Wallbach (Rheingau-Taunus-Kreis) einen lauten Knall gehört. Der Automat stand im Vorraum einer Bankaußenstelle. Das Gebäude wurde durch die Explosion beschädigt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar.

In Hessen werden immer wieder Geldautomaten gesprengt. Am 6. Dezember explodierte beispielsweise eine Maschine im osthessischen Kalbach. Die Beute lag bei mehreren Tausend Euro. Ende November sprengten Unbekannte einen Automaten im rund 40 Kilometer entfernten Nüsttal. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Auch in der Region Offenbach kommt es zu Sprengungen. (dpa)

