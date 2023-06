Unbekannte sprengen Geldautomaten in Königstein

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis) gesprengt. Die Täter seien nach der Tat am frühen Donnerstagmorgen mit einem schwarzen Auto geflüchtet, teilte die Polizei mit. Ob sie Geld erbeutet haben, war am Donnerstagmorgen noch unklar, ebenso die Höhe des Gebäudeschadens.