Unbekannte sprengen Geldautomaten

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Kassel-Oberzwehren gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner einen lauten Knall an einer Bankfiliale. Nach ersten Ermittlungen habe es sich um vier männliche Täter gehandelt, die mit einem dunklen Wagen vom Tatort geflüchtet seien. „Ob sie Geld erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt“, teilte die Polizei mit.

Kassel - Eine Großfahndung sei zunächst erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge wurden der Vorraum der Bank sowie der Geldautomat erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte. dpa