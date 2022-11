Unbekannte sprengen in Bankfiliale zwei Geldautomaten

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben im Frankfurter Stadtteil Praunheim zwei Geldautomaten gesprengt. Ob sie dabei am Mittwoch an das Geld herankamen, war nach ersten Angaben der Polizei unklar. „Hier liegt alles in Trümmern“, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge drangen zwei maskierte Täter am frühen Morgen in die Bank ein. Kurz darauf kam es zur Explosion.

Frankfurt/Main - Die beiden Unbekannten flüchteten mit einem Motorroller. Die Polizei suchte die Umgebung auch mit einem Hubschrauber ab. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Der Hessische Rundfunk hatte über die Sprengung berichtet. dpa