Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten und flüchten

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen im Schwalm-Eder-Kreis einen Geldautomaten gesprengt und sind vom Tatort geflüchtet. Ob sie Bargeld erbeuteten, stand zunächst nicht fest. Wie die Polizei mitteilte, gingen vermutlich vier maskierte Täter zu dem Geldautomaten, der sich in einem Container auf dem Gelände einer Tankstelle in Neuental-Bischhausen befindet.

Neuental - Sowohl der Automat als auch der Container wurden bei der Sprengung erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten mit einem grauten Auto in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Homberg und das hessische Landeskriminalamt nahmen Ermittlungen auf. Zeugen wurden um Hinweise an die Kripo Homberg (Efze) gebeten. dpa