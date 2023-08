Unbekannter greift Mann beim Telefonieren mit Messer an

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat einen Mann in Oberursel im Hochtaunuskreis mit einem Messer verletzt. Das 27-jährige Opfer sei am Samstagabend mit Freunden in einem Café gewesen und habe dieses dann zum Telefonieren verlassen, wie die Polizei in Bad Homburg am Sonntag mitteilte. Währenddessen sei er in Richtung einer U-Bahn-Haltestelle gegangen und dabei von dem unbekannten Täter mit dem Messer attackiert und verletzt worden.

Oberursel - Der Angreifer flüchtete zu Fuß, von ihm fehlt bislang jede Spur. Der 27-Jährige lief laut Polizei zurück ins Café und kam schließlich in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst noch völlig unklar. dpa