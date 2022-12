Unbekannter überfällt Tankstelle: Zeugenhinweise gesucht

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat eine nordhessische Tankstelle überfallen und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht. Nachdem er Geld erbeutet habe, sei er am Mittwochabend in Calden (Landkreis Kassel) in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet, teilte die Polizei mit. Zur Schadenshöhe machte sie zunächst keine Angaben. Die Beamten suchen Hinweise auf den Täter, der als etwa 180 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben wird.

Calden - Auffällig seien seine Stoffturnschuhe mit einer auffällig weißen Sohle und weißen Schnürsenkeln. dpa