Unbekannter überfällt zwei Jugendliche

Eppstein - Ein Unbekannter überfällt am Sonntagnachmittag zwei Jugendliche in der Niederjosbacher Straße. Er flüchtet mit ihrem Bargeld und Smartphones.

Der Mann sitzt mit den beiden 13-Jährigen gegen 15.10 Uhr in der S-Bahn und steigt mit ihnen in Niederjosbach aus. Er folgt ihnen und packt einen der Jungen am Arm. Er hält ihm einen spitzen Gegenstand an den Hals und verlangt ihr Bargeld und Smartphones. Die Jugendlichen händigen beides aus und der Täter flüchtet in Richtung S-Bahn-Station.

Laut Polizei ist der Täter zirka 1,60 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare und einen dunklen Teint. Er trägt ein schwarzes Oberteil, weiße Nike-Schuhe und eine dunkle Umhängetasche. Laut Bericht spricht er akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Kriminalpolizei unter 06192/2079-0. (yfi)

