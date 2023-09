Unbekannter vergiftet fünf Vögel

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter soll in einem Geflügelzuchtverein in Oberursel im Taunus fünf Vögel vergiftet haben. Die Tiere wurden tot in einem Gehege im Stadtteil Bommersheim gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat soll sich zwischen dem 27. August und vergangenem Samstag ereignet haben. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an.