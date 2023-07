Unbekannter versprüht Reizstoff in Schule: Mehrere Verletzte

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einer Schule in Bad Homburg haben mehrere Menschen leichte Atemwegsreizungen wegen eines versprühten Reizstoffes erlitten. Betroffen waren am Donnerstag sowohl Lehrer als auch Schüler - drei Menschen kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Bad Homburg am Donnerstag mitteilte. Auf Anweisung der Feuerwehr wurde das Gebäude vorübergehend geräumt.

Bad Homburg - Wer den Reizstoff versprüht hatte, war unklar. dpa