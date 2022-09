Schwerer Unfall auf der A49 in Kassel: Zwei Menschen verletzt

Von: Sarah Neumeyer

Die A49 in Kassel wird nach einem Unfall gesperrt. (Symbolfoto) © David Young/dpa/Symbolbild

Auf der A49 verursacht ein Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Kassel-Niederzwehren und Kassel-Auestadion einen Unfall. Die Autobahn ist stundenlang gesperrt.

Kassel – In der Nacht zu Sonntag ist ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in die entgegengesetzte Fahrtrichtung auf die A49 bei Kassel aufgefahren. Das Auto des 52-jährigen Falschfahrers kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden Auto. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Falschfahrer an der Anschlussstelle Kassel-Waldau aufgefahren und fuhr in Fahrtrichtung Kreuz Kassel-Mitte in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Kassel-Niederzwehren und Kassel-Auestadion kam es dann am Samstag gegen 23.45 Uhr zum Zusammenstoß der zwei Autos.

A49 in Kassel: Falschfahrer verursacht schweren Unfall

Der Falschfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 37-jährige Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die A49 in Fahrtrichtung Kreuz Kassel-Mitte bis 02.30 Uhr

voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden in Absprache mit der StA Kassel geführt. (sne)

