Familie überschlägt sich mit Auto: Vier Verletzte

Friedberg - Eine Familie mit Kind und Hund hat sich bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Friedberg mehrmals mit ihrem Auto überschlagen.

Der 33-jährige Vater und die 27-jährige Mutter wurden dabei am Sonntag schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Butzbach mitteilte. Das zweijährige Kind blieb vermutlich unverletzt, wurde zur Kontrolle aber in ein Krankenhaus gebracht.

Den Unfall habe ein 81-Jähriger mit einem "Fehler beim Überholen" verursacht. Als er von der rechten Spur auf die mittlere zog, rammte er laut Polizei den Geländewagen der Familie vorne. Der Unfall wurde den Angaben zufolge von einer Verkehrsüberwachungskamera aufgezeichnet. Der Geländewagen der Familie habe sich mehrmals überschlagen, der Hund sei aus dem Auto geschleudert worden. Er schien nur leicht verletzt und kam in eine Tierklinik.

Das Auto des 81-Jährigen krachte in die Leitplanke. Er und seine Frau kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Familienmutter wurde mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen. Die A5 war in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt. (dpa)