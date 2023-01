Schwerer Unfall auf A5: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall zwischen Friedberg und Frankfurt

Von: Florian Dörr, Erik Scharf

Nach einem schweren Unfall ist die A5 bei Friedberg zwischenzeitlich voll gesperrt. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Update vom Samstag, 28. Januar, 10.46 Uhr: Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Samstagmorgen (28. Januar) hat die Polizei weitere Informationen veröffentlicht. Demnach waren gegen 8.20 Uhr zwei Pkw kurz hinter der Anschlussstelle Friedberg in Fahrtrichtung Süden kollidiert.

Eine 23-jährige Dänin hatte beim Einleiten eines Überholmanövers offenbar das Auto eines 22-jährigen aus Berlin übersehen. Es kam zum Unfall. Hierdurch verloren beide die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten nach rechts über die Fahrbahnen. Die 23-Jährige streifte mit ihrem Wagen hierbei noch den Pkw eines 22-Jährigen aus Friedrichsdorf, kam anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der 22-Jährige Berliner streifte beim Schleudern den Auflieger eines Lkw, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und überschlug sich auch.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall auf der A5 zwischen Friedberg und Frankfurt schwer verletzt. © 5vision.news

Wie die Polizei Mittelhessen mitteilt, wurden sowohl die drei Insassen des dänischen Autos als auch die beiden Insassen des Berliner Fahrzeugs schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht

Die Autobahn musste für die Dauer von rund zwei Stunden voll gesperrt werden, hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A5 in Richtung Süden. Die Fahrbahnen wurden durch die Autobahnmeisterei gereinigt. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch Abschleppdienste. Der Gesamtschaden wird nach dem Unfall nahe der Anschlussstelle Friedberg auf 40.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter 9641-70063880.

Schwerer Unfall: A5 zwischen Friedberg und Frankfurt voll gesperrt

Erstmeldung vom Samstag, 28. Januar, 8.40 Uhr: Die A5 ist derzeit zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Ersten Angaben der Polizei zufolge kam es am Samstagmorgen (28. Januar) zu einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der Verkehr staut sich bereits auf mehreren Kilometern bis zu Anschlussstelle Ober-Mörlen. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. (esa)

