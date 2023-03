Betrunkener Lkw-Fahrer kracht auf A60 in Leitplanke – Verbindung zur A67 gesperrt

Von: Sebastian Richter

Ein Lkw-Fahrer verusacht im Kreis Groß-Gerau einen schweren Unfall. Eine Brücke wird schwer beschädigt, der Fahrer hat zur Zeit des Unfalls über zwei Promille.

Rüsselsheim – Schwerer Unfall auf der A60 im Kreis Groß-Gerau: Zwischen dem Rüsselsheimer Stadtteil Königstädten und der Abfahrt Rüsselsheim-Ost ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Brücke gegen die Leitplanke gekracht. Dabei war der Fahrer wohl betrunken, wie die Polizei berichtet. Die Verbindung zur A67 ist noch gesperrt, Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren, empfiehlt eine Sprecherin der Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr in der Nacht. Dabei wurde der Lkw schwer beschädigt und kam so unglücklich auf der Fahrbahn zum Stehen, dass der Sattelzug die ganze Fahrbahn blockierte. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stellten sie „Alkoholgeruch in der Atemluft“ des Lkw-Fahrers fest, heißt es im Polizeibericht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Der Mann blieb unverletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der A60 bei Rüsselsheim kracht ein Lkw auf einer Brücke in die Leitplanke. © 5Vision.news

Schwerer Unfall auf A60 bei Rüsselsheim: Lkw verursacht 150.000 Euro Schaden

Der Unfall hatte allerdings schwerwiegende Folgen: Die Brücke wurde so heftig beschädigt, dass die Autobahn längere Zeit gesperrt bleiben muss. Inzwischen ist der Lkw abtransportiert. Die Tangente zur A67 ist allerdings noch gesperrt. Dadurch kommt es in dem Bereich der beiden Autobahnen zu einem ungewöhnlich dichtem Verkehr, immer wieder bilden sich Rückstaus. Die Arbeiten laufen, die Sperrung könnte aber noch eine Weile aufrecht erhalten werden, so die Sprecherin der Poliziei auf Nachfrage. Einer vorsichtigen Schätzung nach könnte die Strecke am Nachmittag wieder freigegeben werden.

Den Lkw-Fahrer nahm die Polizei mit auf die Dienststelle und nahm ihm dort Blut ab, um den genauen Promillewert herauszufinden. Für die Fahrt werde er sich nun strafrechtlich verantworten müssen, so die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt 150.000 Euro.

