Unfall auf A 671: Lkw fährt in verunfallten Pkw hinein - Zwei Personen schwer verletzt

Von: Patryk Kubocz

Ein schwerer Unfall auf der A 671 sorgt dafür, dass die Fahrbahn stundenlang gesperrt bleibt. Ein Lkw fährt in einen verunfallten Pkw hinein.

Hochheim - In der Nacht von Sonntag auf Montag (6. Januar) ist es auf der Autobahn 671 zu einem heftigen Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr im Main-Taunus-Kreis zwischen der Ausfahrt Hochheim-Süd und der Ausfahrt Gustavsburg, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss an den Unfall hat die Polizei die A 671 ab der Ausfahrt Hochheim-Süd voll gesperrt. Die Sperrung hielt für fünf Stunden an.

Der 23-jährige Fahrer des Pkw geriet mit seinem Auto auf der Anschlussstelle beim Auffahren auf die Strecke ins Schleudern, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug prallte gegen die linke Leitplanke und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 46-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien bemerkte den verunfallten Wagen nicht und fuhr in den Wagen des 23-Jährigen hinein.

Sowohl Pkw als auch Lkw sind beschädigt. Der Wagen geriet ins Schleudern und wurde dann vom Lastenschlepper erfasst. © Wolf/Kreutz TV-NEWS

Unfall auf der A 671 bei Hochheim: Insassen des Pkw mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der Fahrer des Pkw und sein Beifahrer wurden durch den Aufprall in dem Wagen eingeklemmt und mussten aufwendig von der Feuerwehr befreit werden. Der 23-Jährige und sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte transportierten beide in umliegende Krankenhäuser.

