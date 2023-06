Unfall bei nasser Straße: 18-jährige Motorradfahrerin stirbt

Eine 18-jährige hat bei regennasser Straße im Kreis Bergstraße die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und ist dabei tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie am Mittwochabend in einer Linkskurve und kam nach rechts von der Bundesstraße 47 bei Lautertal ab, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Demnach stieß sie dann mit einer Schutzplanke zusammen und starb.