Pkw rast bei Fernwald in Gegenverkehr - Fahrer stirbt 

Ein Golffahrer ist am Dienstagmorgen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 49 bei Fernwald: Ein 37-jähriger Autofahrer ist in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Er verstarb noch am Unfallort. Die Unfallstelle musste komplett gesperrt werden.

Der 37-Jährige war am Dienstag gegen 8 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Gießen unterwegs und kam in unmittelbarer Nähe zur Zufahrt zum Gewerbegebiet Annerod aus bislang unbekannter Ursache auf die gegen Gegenfahrbahn. Dabei prallte er mit einem LKW zusammen, der in Richtung Grünberg unterwegs war. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der VW Golf auf eine Wiese geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Golf-Autofahrers feststellen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter Telefon 0641/7006-3555 zu melden. (uwe)