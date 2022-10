Auto kracht in Scheune, die jetzt droht, einzustürzen

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Ein Autofahrer fährt in Rüsselsheim in eine Scheue. Ein Mann wird verletzt. Am Gebäude besteht Einsturzgefahr.

Rüsselsheim – Ein Auto ist in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) in eine Scheune gekracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwochmorgen (19. Oktober) in der Astheimer Straße im Stadtteil Königstädten im Einsatz. Während die Scheune ersten Erkenntnissen nach unter Einsturzgefahr steht, kam der Autofahrer bei dem Crash mit leichten Verletzungen davon.

Rüsselsheim: Erste Schreckensmeldung bewahrheitet sich nicht

Als gegen 9.15 Uhr der Alarm bei den Einsatzkräften in Rüsselsheim einging, hieß es zunächst, ein Auto sei in eine Scheune gefahren. Jene sei eingestürzt und der Verbleib des Unfallfahrers seitdem ungewiss. Vor Ort angekommen stellte sich aber schnell heraus, dass sich das beschriebene Worst-Case-Szenario nicht bewahrheitet hatte. Der Autofahrer hatte sich inmitten der Trümmerteile selbst befreien können.

Rüsselsheim: Auto kracht in Scheune – Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. © keutz-tvnews

Rüsselsheim: Scheune muss nach Unfall gestützt werden

Die Scheune, deren Fläche auch als Autowerkstatt genutzt wurde, war bei Ankunft der Einsatzkräfte stark beschädigt, und laut Feuerwehr-Einsatzleiter André Schäfer „akut einsturzgefährdet“. Aufgrund dessen soll jetzt die Statik der Scheune gerettet werden. Zunächst soll die Scheune gestützt werden, bevor die Bergung des Wagens vorangetrieben werden kann.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Rüsselsheim bestätigte zudem, dass sich in der Scheune „viele, ältere Gegenstände einer Tankstelle zur Pkw-Reparatur“ befunden hätten. Die Gegenstände seien infolge des Unfalls zerstört worden. Zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Schätzungen. Details hinsichtlich des Unfallhergangs werden aktuell seitens der Polizei geprüft. (Christian Einfeldt)

Nach dem Tod eines Kleinkindes in Rüsselsheim sucht die Polizei Zeugen. Noch sind keine Hinweise auf den tragischen Fall eingegangen, bei dem ein kleiner Junge in einem Teich mutmaßlich ertrunken sein soll.