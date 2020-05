Vollsperrung der B27 nach schwerem Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Unfall kam es in Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meissner-Kreis nahe Kassel. Die B27 ist voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) - Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel informiert über einen schweren Unfall ist die B27 zwischen den Ortslagen Bad Sooden-Allendorf und Oberrieden in beiden Richtungen derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind ein Motorrad und ein Sportwagen in den Verkehrsunfall involviert. Der Rettungshubschrauber ist gelandet.

Von Jennifer Greve

Unfälle in Nordhessen: Zahl der Verkehrstoten geht zurück

Insgesamt geht die Zahl der Verkehrstoten in Nordhessen zurück. 2019 wurden nach Abgaben der Polizei Nordhessen 30 Menschen getötet und 801 schwer verletzt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr 2018 bedeutet das bei den Todesopfern einen Rückgang von 9,1 Prozent.

Zudem ist seit mehr als sechs Jahren auf den nordhessischen Straßen kein Kind durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der statistischen Erhebungen.

2019 passierten insgesamt jedoch etwas mehr Unfälle auf Nordhessens Straßen als 2018. Es gab 22.456 Verkehrsunfälle und damit 1.092 mehr als im Vorjahr. Dabei sind 3.912 Menschen verunglückt. Das sind fünf Menschen weniger als im Vorjahr.

Nicht der einzige Unfall in Nordhessen:

Am heutigen Donnerstag kam es bereits zu einem Unfall: Bei Vöhl im Kreis Waldeck-Frankenberg nahe Kassel gab es einen schweren Motorradunfall. Drei Personen wurden schwer verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz.