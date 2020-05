Schwerer Motorradunfall: Rettungshubschrauber im Einsatz - drei Schwerverletzte

Bei Vöhl im Kreis Waldeck-Frankenberg nahe Kassel gab es einen schweren Motorradunfall. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zu einem schweren Unfall kam es in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) .

. Die Straße war 90 Minuten lang voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Update vom 21.05.2020, 15.17 Uhr: Schwere Verletzungen erlitten am heutigen Donnerstag gegen 12.15 Uhr zwei Motorradfahrer sowie eine Mitfahrerin bei einem Unfall auf der L3084 zwischen den Ortslagen Vöhl und Herzhausen.

Wie die Beamten der Polizeistation Korbach berichten, befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 61 Jahre alter Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück (NRW) die L3084 aus Herzhausen kommend in Richtung Vöhl im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen).

Unfall nahe Kassel: Alle Beteiligten schwer verletzt

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet er dabei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem 54 Jahre alten Motorradfahrer aus Bad Berleburg zusammen, welcher mit seiner Ehefrau (52) als Mitfahrerin die L3084 in entgegengesetzte Richtung befuhr.

Durch den Zusammenprall sowie den anschließenden Sturz wurden alle Beteiligten schwer, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L3084 war aufgrund von Bergungsarbeiten für die Dauer von 90 Minuten voll gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren neben zwei Streifen der Polizei Korbach insgesamt drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Rettungshubschrauber aus Kassel.

Schwerer Unfall nahe Kassel: Rettungshubschrauber im Anflug - Straße voll gesperrt

Erstmeldung vom 21.05.2020, 13.31 Uhr: Waldeck Frankenberg/Nordhessen - Bei Vöhl im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) im Raum Kassel gab es am Donnerstagmittag (21.05.2020) einen schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei sollen daran zwei Motorräder beteiligt gewesen sein.

Die Polizei und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Wie die Beamten mitteilen, sollen bei dem Unfall mehrere Personen verletzt worden sein. Die Landesstraße 3084 zwischen Vöhl und Herzhausen ist voll gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

Unfälle in Nordhessen: Zahl der Verkehrstoten geht zurück

Insgesamt geht die Zahl der Verkehrstoten in Nordhessen zurück. 2019 wurden nach Abgaben der Polizei Nordhessen 30 Menschen getötet und 801 schwer verletzt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr 2018 bedeutet das bei den Todesopfern einen Rückgang von 9,1 Prozent.

Zudem ist seit mehr als sechs Jahren auf den nordhessischen Straßen kein Kind durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der statistischen Erhebungen.

2019 passierten insgesamt jedoch etwas mehr Unfälle auf Nordhessens Straßen als 2018. Es gab 22.456 Verkehrsunfälle und damit 1.092 mehr als im Vorjahr. Dabei sind 3.912 Menschen verunglückt. Das sind fünf Menschen weniger als im Vorjahr.

