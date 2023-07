Unfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist eine 23 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag waren die beiden Wagen auf einer Kreuzung gegeneinander gefahren, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Insassen des anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen.

Ober-Ramstadt - Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Der Sachschaden wurde von den Ermittlern auf rund 70 000 Euro geschätzt. dpa