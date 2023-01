Unfall mit Polizeiwagen in der Innenstadt

In der Innenstadt ist ein Polizeiwagen mit einem anderen Wagen kollidiert. © 5vision News/dpa

In der Offenbacher Innenstadt hat es am Dienstagabend einen Unfall mit einem Polizeiwagen gegeben. Dieser war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz, als er auf einer Kreuzung mit einem anderen Wagen zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Sowohl die beiden Beamten im Streifenwagen als auch der Fahrer des anderen Autos kamen demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden.

Offenbach - Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Laut den Angaben prallte das Polizeiauto aufgrund der Wucht der Kollision noch gegen einen parkenden Wagen und das andere Unfallauto gegen eine Hauswand. dpa