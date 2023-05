Unfall: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin habe den Mann beim Abbiegen angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nidderau - Der Motorradfahrer habe am Dienstagabend auf einer Landesstraße ein anderes unbeteiligtes Auto überholt und sei auf der mittigen Sperrfläche gefahren. Die 46-jährige Autofahrerin sei in der entgegengesetzten Richtung unterwegs gewesen und habe abbiegen wollen. Der 64-Jährige sei durch den Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert worden. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. dpa