Rentner hinterlässt Trümmerfeld an Supermarkt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Schreckmoment an einem Supermarkt in Kassel: Ein 84-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Kassel - Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am Montagnachmittag (3. April) in der Kasseler Straße in Kassel zu einem Unfall.

Der aus Kassel stammende 84-jährige Fahrer eines Pkw war gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters zunächst rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Supermarkt in Kassel: Auto fährt unkontrolliert über Parkplatz

Der 84-Jährige konnte nach der Unglücksfahrt in Kassel reanimiert werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Anschließend fuhr sein Wagen unkontrolliert vorwärts gegen einen Unterstand für Einkaufswagen, danach weiter über die Kasseler Straße und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Laternenmast und zwei geparkte Pkw.

Der 84-Jährige konnte von den Rettungskräften reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. (use)

