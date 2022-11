Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: Hund muss vermutlich eingeschläfert werden

Von: Teresa Toth

Zwei Fahrzeuge krachen bei Neu-Anspach ineinander. Insgesamt vier Menschen verletzen sich – in einem der Fahrzeuge war auch ein Hund.

Neu-Anspach – Auf einer Landstraße bei Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Am Samstag (26. November) stießen gegen Mittag zwei Fahrzeuge auf der L3041 zwischen der B456 und dem Abzweig nach Neu-Anspach zusammen. Zwei Menschen verletzten sich schwer, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Auch ein Hund war beteiligt.

Nach ersten Angaben der Polizei Bad Homburg ereignete sich der Unfall, weil ein Kleintransporter der Marke Mercedes die Vorfahrt eines BMW Mini missachtete. Die 59-jährige Fahrerin des Mini wollte in Richtung Hessenpark abbiegen, als der Transporter in sie hineinkrachte. Die Frau aus Hanau verletzte sich dabei schwer.

Unfall in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis): Hund kann vermutlich nicht gerettet werden

Auch ihre Beifahrerin, eine 54 Jahre alte Frau aus Ortenberg, zog sich schwerste Verletzungen durch den Zusammenstoß zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) wohnhafte 59-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzte sich leicht. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus, kann dieses jedoch voraussichtlich zeitnah wieder verlassen.

Mit ihm im Transporter saß ein 32-jähriger Mann, der sich ebenfalls leicht verletzte. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, befand sich in einem der beiden Fahrzeuge auch ein Hund. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge schwerste Verletzungen und muss mit hoher Wahrscheinlichkeit eingeschläfert werden.

Durch den heftigen Zusammenstoß liegt bei beiden beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden vor – die Höhe der Schadensumme ist noch unklar. © 5visions.media

Schwerer Unfall in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis): Dauer der Sperrung ist unklar

Bei beiden Fahrzeugen liegt ein Totalschaden vor – zur Höhe des Sachschadens hatte die Polizei noch keine näheren Informationen. Die Landstraße ist derzeit noch vollgesperrt, ein Gutachter ist im Einsatz. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist unklar. (tt)

