Unfall auf B45 im Odenwald: Motorradfahrer kracht in Wohnwagen - Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B45 im Odenwald wird ein 51-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Gammelsbach - Am Ostermontag gegen 15.30 Uhr kam es auf der B45 zwischen Gammelsbach und Eberbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim befuhr die B45 aus Richtung Gammelsbach kommend in Richtung Eberbach. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Kradfahrer in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Zur genauen Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Motorradfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 71-jährige Wohnmobilfahrer aus dem Kreisgebiet blieb unverletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die B45 vollgesperrt.

dr

Lesen Sie auch:

Frontalcrash an Ostersonntag mit vier Verletzten

Am Ostersonntag werden bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße 3271 bei Gründau vier Personen verletzt.

Rennradfahrer bei Unfall mit Auto schwer am Kopf verletzt

Zwei Rennrad-Fahrer haben bei einem Unfall in Hochstätten (Landkreis Bad Kreuznach) schwere Kopfverletzungen erlitten.