Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Zwei Verletzte Unfall auf A60

+ © Einsatzreport Südhessen Bei dem Unfall auf der A60 überschlägt sich das Auto eines 28-Jährigen, zwei Menschen werden verletzt. © Einsatzreport Südhessen

Rüsselsheim - Zwei Männer sind in der Nacht zum Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 60 bei Rüsselsheim verletzt worden.

Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters übersah beim Spurwechsel links neben sich ein Auto, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto eines 28-jährigen Fahrers, der Kleintransporter krachte rechts gegen die Schutzplanke. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der Transporterfahrer wurde vor Ort behandelt. Bei einem weiteren Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der A661 sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. (dpa)