37-Jähriger überschlägt sich mit Auto und stirbt

Stockhausen - Bei einem Verkehrsunfall ist bei Herbstein (Vogelsbergkreis) ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Der 37-Jährige kam mit seinem Wagen am Montagabend in einer Rechtskurve auf der L3182 ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, die Feuerwehr musste das eingeklemmte Opfer aus dem Wrack bergen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Er war von Schlechtenwegen Richtung Stockhausen unterwegs gewesen. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro taxiert. (dpa)

